Tpi.it - Anticipazioni Uomini e Donne oggi, 29 novembre 2024 | Trono Classico e Over

Leggi su Tpi.it

, venerdì 29è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda, venerdì 29, alle ore 14,45 su Canale 5.accorpati. Ma quali sono ledella puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Ledella puntata diPer Mario tre nuove dame. Il cavaliere, però, non reagirà bene e alla fine sceglierà di mandarle via tutte dal programma. Guai in arrivo per Alessio, che si ritrà al centro dell’attenzione per una segnalazione arrivata sul suo conto. Secondo questa segnalazione, il tronista sarebbe stato beccato in giro per alcuni locali in compagnia di una ragazza estranea al parterre della trasmissione di Maria De Filippi. Le corteggiatrici di Alessio non reagiranno bene e, alla fine, le ragazze e il tronista lasceranno lo studio per vedere delle foto e far chiarezza su quanto accaduto.