Acerbi e Frattesi, progressi ad Appiano Gentile! Un allenamento decisivo

L’Inter di Simone Inzaghi continua a prepararsi per la delicata trasferta contro la Fiorentina, in programma domenica 1 dicembre alle 18:00 al “Franchi”. Oltre al momento positivo della squadra, arrivano buone notizie riguardo le condizioni di Davidee Francesco.NOTIZIE POSITIVE – Nuovo giorno di lavoro adin vista di Fiorentina-Inter, gara valida per la quattordicesima giornata di Serie A. Dunque nuovi aggiornamenti riguardo le condizioni di Francescoe Davide. Il centrocampista italiano, alle prese con un problema muscolare che lo ha tenuto ai box nelle ultime settimane, sta gradualmente tornando in condizione. Il suo recupero rappresenterebbe una risorsa importante per il tecnico nerazzurro, soprattutto in un momento fitto di impegni tra campionato e Champions League.