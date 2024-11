Inter-news.it - Verratti opzione per l’Inter? Clamorosa indiscrezione dalla Spagna!

Marco, ex PSG, oggi gioca in Arabia Saudita., però, si parla di un interesse da parte delgià in inverno.sta esplorando nuove opzioni per rinforzare il centrocampo e, secondo le ultime indiscrezioni, il nome di Marcoè una delle opzioni. A confermarlo i colleghi spagnoli di Marca. Il centrocampista italiano, classe 1992, è noto per la sua visione di gioco e la capacità di dettare i tempi della partita. L’ex PSG oggi gioca in Arabia Saudita all’Al-Arabi. La sua abilità nel controllo palla e la capacità di resistere alla pressione avversaria lo rendono un candidato ideale per il centrocampo del. Come riporta ancora Marca, la verità è che, negli ultimi mesi, il suo possibile ritorno in Europa potrebbe nuovamente concretizzarsi. Il suo stipendio (30 milioni netti) è il grosso problema.