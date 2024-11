Tutto esaurito per “Come parla un populista”, l’ultimo libro di David Allegranti

Leggi su Bergamonews.it

per la presentazione di “un: Donald Trump, i social media e i fatti alternativi”,di– ex giornalista de Il Foglio e del Corriere Fiorentino, ora al Quotidiano Nazionale e ricercatore all’Università La Sapienza -, che il prossimo venerdì 29 novembre sarà a Bergamo, alle ore 18.30 negli spazi di via San Benedetto 3, nel centro città, a pochi passi dalla rotonda dei Mille.Il, edito da Mimesis e uscito lo scorso 5 novembre, approfondisce il linguaggio alla base del successo di Donald Trump, tra social media, appunto, e una narrazione che spesso poco ha tenuto conto della realtà. A organizzare l’evento, a partecipazione gratuita previa registrazione sulla piattaforma Eventbrite, è l’associazione InNovaBergamo, negli spazi che sono ormai il quartier generale sul territorio dell’Euromentare Giorgio Gori.