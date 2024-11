Ilgiorno.it - Tutti sulla ruota panoramica. Al via gli eventi di Natale. Concerti, pista e laboratori

Leggi su Ilgiorno.it

Porta luce in una zona buia, a pochi passi dal centro cittadino, e di certo caratterizzerà il2024. Sarà lada 34 metri che in questi giorni ha trovato spazio nel palco Falcone-Borsellino ad aprire le danze deglicollegati alcon l’inaugurazione prevista per sabato alle 16,30 e che precede domenica l’avvio delladi pattinaggio alle 15, il concerto dell’Ensemble Amadeus nella chiesa di San Giovanni alle 16,30 e, alle 17,30, i canti sotto l’albero degli allievi delle primarie Barbara Melzi, Arca e Rodari in piazza San Magno. Si chiama “è“ il programma delle iniziative realizzate quest’anno dall’amministrazione comunale con Confcommercio, l’associazione degli esercenti che si è occupata, in particolare, delle luminarie aeree in centro città, della manifestazione “Arte e Panettone“ il 7 e l’8 dicembre e del concerto diin programma al Teatro Tirinnanzi il 21 dicembre.