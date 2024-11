Quifinanza.it - Telecomunicazioni: risultati 3° trimestre in linea con le attese

Il settore dellecontinua a performance incon ledegli analisti di Barclays, che confermano un giudizio neutrale sul settore, che evidenzia una crescita di ricavi ed EBITDA, pur a fronte della frenata attesa die ricavi da servizi.L’andamento del 3°È proseguito nel terzodell’anno, come previsto, il rallentamento nella crescita dei ricavi da servizi in Europa (+0,8% annuo contro il +1,2% del 2°ed il +1,9% del 3°dello scorso anno). Ciò è dovuto, secondo gli analisti di Barclays, dalla debolezza die consumi e dalla maggiore concorrenza sperimentata nei principali mercati.A livello geografico, Portogallo (+3,6% a/a) ed Austria (+2,8% a/a) hanno guidato la crescita in termini di ricavi, la Svizzera conferma un andamento negativo (-2%) a causa del peggioramento dell’ambiente competitivo.