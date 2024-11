Lopinionista.it - Tax Credit, Cna Cinema e Audiovisivo: “È necessario rafforzare il dialogo per tutelare le imprese”

Leggi su Lopinionista.it

ROMA – Cnaaccoglie positivamente la decisione del Tar del Lazio che ha disposto la sospensione del decreto dell’agosto scorso sul tax, garantendo così al settore la continuità di accesso a un meccanismo essenziale per la competitività dell’industria culturale e creativa italiana, evitando di sospendere il sistema e rimandando al 4 marzo 2025 la discussione nel merito delle criticità sollevate.“Riteniamo che il confronto con la pubblica amministrazione non debba passare attraverso i ricorsi al TAR – afferma CNA– crediamo fermamente nel metodo della concertazione come strada imprescindibile per chi rappresenta interessi collettivi. Per questo motivo, CNAnon ha mai preso in considerazione l’ipotesi di ricorrere le vie legali, né ha incoraggiato i propri associati a farlo”.