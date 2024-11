Lanazione.it - Sovraffollamento al Pronto soccorso: notti interminabili su sedie e lettighe

Leggi su Lanazione.it

La Spezia, 28 novembre 2024 - “La situazione deldella Spezia è ormai al limite della sopportazione. Sempre più spesso i pazienti si trovano costretti a passare la notte nelle aree di emergenza a causa della cronica mancanza di posti letto all’interno dell’ospedale. Una condizione che rappresenta non solo un grave disagio per i pazienti, ma anche un insostenibile carico di lavoro per il personale sanitario, che continua a operare con professionalità nonostante le difficoltà strutturali e organizzative”. Così Luca Comiti, segretario della Cgil della Spezia. “Come Cgil della Spezia, denunciamo con forza da mesi una situazione che testimonia il fallimento di una programmazione sanitaria inadeguata sul nostro territorio. Da anni assistiamo a una progressiva riduzione di risorse destinate alla sanità pubblica, con effetti devastanti sulla qualità del servizio e sulla capacità di rispondere ai bisogni di salute della cittadinanza.