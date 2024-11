Metropolitanmagazine.it - Selvaggia Lucarelli smaschera Can Yaman e la sua Onlus di beneficenza che fa serate in discoteca

ha sollevato dei dubbi su Canla. In un articolo, la giornalista analizza l’operato della “Can Yaman for children” e ipotizza come il famoso attore turco possa aver mascherato i cachet che percepisce nelle sue ospitate in, facendoli passare come donazioni all’associazione che porta il suo nome.A far insospettireè stato soprattutto il “Break the Wall Tour”, un tour benefico per l’appunto nel quale Can Yaman girava per alcune scuole in tutta Italia, accompagnato da professori e dottori, per parlare agli studenti. Tali eventi proseguivano poi, in serata, in vere e proprie ospitate in.Dell’associazione di Yaman si legge sulle pagine de Il Fatto Quotidiano. Qui si apprende come essa sia nata in partnership col Policlinico Umberto I di Roma e come abbia vinto il “Premio Mede@” nel novembre 2023.