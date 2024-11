Ilgiorno.it - Sciopero treni venerdì 29 novembre 2024 in Lombardia: linee coinvolte, orari e info utili

Milano –29, dalle ore 9 alle 13, è stato indetto unogenerale dai sindacati Cgil e Uil che potrebbe causare disagi significativi sulla rete ferroviaria gestita da Ferrovienord. L’agitazione sindacale, che coinvolge il personale del gestore dell’infrastruttura, non interesserà Trenord, ma potrebbe comunque avere ripercussioni sulla circolazione di alcune. LeServizi garantiti Comermarsi LeLopotrebbe influire sulla puntualità e la regolarità delleregionali e suburbane che operano sulla rete Ferrovienord e raggiungono Milano Bovisa e Milano Cadorna. In particolare, si prevedono possibili ritardi e soppressioni per i questi collegamenti:da e per S3 Saronno-Milano Bovisa S4 Seveso/Camnago-Milano Bovisada e per Canzo/Asso, Novara Nord, Como Lago, Varese Nord/Laveno Brescia-Iseo-Edolo Anche lecosiddette "miste", che attraversano sia la rete Ferrovienord sia quella di RFI (Rete Ferroviaria Italiana), potrebbero subire variazioni.