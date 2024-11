Unlimitednews.it - Sahara Occidentale, l’Ungheria sostiene il Piano di Autonomia del Marocco

Leggi su Unlimitednews.it

RABAT () (ITALPRESS) –si schiera a favore deldiproposto dalper il, considerandolo “la base più credibile” per una soluzione duratura del conflitto. La posizione è stata ribadita in un comunicato congiunto firmato a Rabat al termine di un incontro tra il Ministro degli Affari Esteri marocchino, Nasser Bourita, e il suo omologo ungherese, Péter Szijjártó.Questa dichiarazione si inserisce nel contesto di un crescente slancio internazionale a sostegno della sovranità delsul. Ildi, presentato dalnel 2007, ha guadagnato riconoscimenti come soluzione pragmatica e sostenibile per risolvere questa controversia.“appoggia gli sforzi del Regno delildicome un contributo fondamentale per la stabilità della regione”, si legge nel comunicato.