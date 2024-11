Lapresse.it - Ramy Elgaml, lo scooter inseguito dai carabinieri a Milano: il video ripreso da un passante

Leggi su Lapresse.it

Unda un cellulare e diventato virale sui social, mostra una fase della corsa dellosul quale viaggiava, il 19enne di origine egiziana morto a causa di un incidente stradale durante un inseguimento con i. Il giovane è deceduto la notte tra sabato e domenica scorsa dopo essere scivolato per strada all’altezza di via Quaranta. Nelle immagini si vedono due ragazzi a bordo di una moto mentre sfrecciano ad alta velocità cercando di sfuggire alle gazzelle delle forze dell’ordine.Per la morte del giovane risultano indagati per omicidio stradale l’amico che guidava lo, ferito nell’incidente e un carabiniere alla guida di una delle gazzelle che inseguivano i ragazzi.