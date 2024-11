Probabili formazioni Lecce-Juventus | quattordicesima giornata Serie A 2024 2025

Leggi su Sportface.it

Ledi, match valido per ladella. I salentini sono reduci finalmente da una vittoria e il cambio di guida tecnica sembra aver giovato, ecco che però al Via del Mare arrivano i bianconeri, che devono riscattare il pari deludente del Meazza ma che al contempo sono ancora a punteggio pieno. Chi trionferà? Fischio d’inizio fissato alle ore 20.45 di domenica 1 dicembre, di seguito le possibili scelte dei due tecnici, Marco Giampaolo e Thiago Motta.– Dorgu largo a destra non si tocca, a sinistra Rebic potrebbe spuntarla su Pierotti, con Krstovic unica punta.– Motta spera nei recuperi di McKennie e Vlahovic, ma si va verso Weah punta con Conceicao titolare a destra.Ledi(4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Gaspar, Gallo; Rafia, Ramadani, Coulibaly; Dorgu, Krstovic, RebicBallottaggi: Rebic 55% – Pierotti 45%Indisponibili: Burnete, Bonifazi, Pierret, Banda, Gonzalez, BerishaSqualificati: –(4-3-3): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Danilo, Cambiaso, Locatelli, Thuram; Conceiçao, Koopmeiners, Yildiz; WeahBallottaggi: Weah 55% – Vlahovic 45%Indisponibili: Milik, Bremer, Nico Gonzalez, Adzic, Cabal, Douglas Luiz, Vlahovic, McKennie (in dubbio), Savona (in dubbio)Squalificati: –SportFace.