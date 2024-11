Piantedosi Milano complessafino 65% reati da stranieri

Quotidiano.net - Piantedosi, Milano complessa,fino 65% reati da stranieri

Leggi su Quotidiano.net

Il fatto che nell'area metropolitana di, "che vede circa il 20% di popolazione immigrata residente, fino al 65% di" siano "commessi da popolazione straniera vuol dire che c'è un disagio rispetto a una integrazione, che va seguita e migliorata. Non basta, come dicevo un pezzo di carta, ma va tenuta sotto attenzione". Il ministro dell'Interno Matteolo ha detto aaggiungendo che "il tema dell'integrazione passa attraverso dinamiche per cui non basta essere munifici con il rilascio di permessi di soggiorno. Sarebbe molto comodo per tutti noi responsabili istituzionali lavarci la coscienza, rilasciando permessi di soggiorno e dicendo 'adesso abbiamo fatto quello che dovevamo fare, adesso scatterà l'integrazione'. Non è così. Sono fenomeni di grande complessità".