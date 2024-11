Per Fitto il saluto in Cdm, poi il nodo della successione al governo

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 28 nov. (askanews) – La firma, stamattina, dell’Accordo di sviluppo e coesione con la Sardegna e, venerdì mattina, di quello con la Puglia. Poi ilin Cdm e (probabilmente) l’ultima conferenza stampa da ministro. E’ questa la “passerella” allestita da Giorgia Meloni per Raffaele, che venerdì si dimetterà per assumere, dal primo dicembre, la carica di commissario europeo e vice presidente esecutivoCommissione Ue. “Un risultato – ha ribadito la premier stamattina a Cagliari – del quale credo l’Italia debba complessivamente andare fiera” e che “pone la nostra nazione in una condizione di centralità nella prossima Commissione europea”. Adesso si apre la partita per l’assegnazione delle tante e rilevanti deleghe che erano state affidate a, ritenuto da Meloni la punta di diamantesua squadra, l’uomo più affidabile, quello a cui far gestire la maggior parte delle risorse a disposizione.