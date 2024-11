Oasport.it - Pattinaggio artistico: Adam Siao Him Fa rinuncia alla Finale Grand Prix. Cosa è successo

Arriva una defezione molto importante in vista delladel circuito ISU2024-2025 di, in programma a Grenoble dal 5 all’8 dicembre. Nella categoria individuale maschile infatti non sarà presente uno dei protagonisti più importanti, il padrone di casaHi-Fa. La notizia è arrivata nelle scorse ore dFFSG. Il transalpino, oro continentale sia nel 2023 che nel 2024 nonché bronzo all’ultima rassegna iridata di Montreal, salterà la gara a causa di un infortuniocaviglia rimediato durante la Cup Of China, ultima tappa di qualificazione andata in scena lo scorso weekend. “È con rammarico che annunciamo cheHim Fa ha subito un infortuniocaviglia durante la Cup Of Cina – si legge nel comunicato – Dopo un’accurata valutazione medica, i medici hanno consigliato una pausa di tre settimane per consentire il pieno recupero.