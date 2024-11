Paraculetto? Salvini accetta le scuse dopo l’attacco di Forza Italia | Peace and love

Leggi su Open.online

A quanto pare non son bastate le voci dell’entourage della premier Giorgia Meloni che la definivano «incazzata nera»che ieri la maggioranza ieri è andata sotto due volte, in una delle giornate più nere dall’inizio del governo di destra-centro. Le polemiche trae Lega sono proseguite anche oggi. Sullo sfondo, la vicenda del canone Rai, che il Carroccio vorrebbe ridurre da 90 a 70 euro, proposta su cui ieri era arrivato il voto contrario degli azzurri insieme alle opposizioni in commissione Bilancio. A girare il coltello nella piaga aperta nell’esecutivo è stato il portavoce nazionale di FI, Raffaele Nevi: «fa un po’ ile dice che nel programma c’è anche la riduzione della pressione fiscale per difendere l’emendamento bocciato sul canone Rai», ha detto ad Affarni.