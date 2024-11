Orrore in Indonesia, un pitone di sette metri divora un giovane contadino

Leggi su Ilfaroonline.it

, 28 novembre 2024- Untrentenne e padre di tre figli, di nome Peco, è stato trovato morto nel ventre di unlungonel distretto di Luwu, nel villaggio di Mamea. L’uomo era andato a raccogliere la linfa per la produzione di zucchero di canna quando ilsi è diretto verso di lui uccidendolo. L’animale ha morso a una gamba Peco per poi soffocarlo stringendolo. Una volta morto l’ha ingoiato dalla testa ai piedi, in una drammatica operazione che può anche richiedere due ore.Peco è stato cercato dal cognato che ha visto ilcon la pancia gonfia e ha chiamato le autorità. L’che ospita alcuni dei pitoni e dei coccodrilli più grandi del mondo, ha una grande popolazione di pitoni reticolati giganti nella sua vasta e fitta giungla, dove possono prosperare.