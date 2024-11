Ilfattoquotidiano.it - Napoli, scooter si scontra contro un’auto nella notte: muore ragazzo di 17 anni

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Viaggiava sulloinsieme a un suo coetaneo, quando si ètoguidata da un uomo di 45. Undi 17ha così perso la vitatarda serata di ieri in un incidente stradale in provincia di, in via don Bosco a Marigliano. Il 17enne è deceduto durante il trasporto in ospedale e la salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria. Il suo coetaneo non ha riportato ferite gravi, di lieve entità quelle riportate dal 45enne alla guida dell’auto. Sono in corso le indagini dei carabinieri per ricostruire la dinamica dell’incidente.L'articolosidi 17proviene da Il Fatto Quotidiano.