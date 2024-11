Lapresse.it - Morto a 86 anni Shalom Nagar, il ‘boia’ del nazista Adolf Eichmann

a 86, l’uomo designato (a sorte) per essere ildel criminale di guerra. Il 31 maggio 1962, l’allora 24enneazionò la leva della forca per eseguire la condanna a morte dell’ex Ss, considerato l’organizzatore dell’Olocausto. Per paura di ritorsioni, l’identità divenne tenuta segreta per. Solo nel maggio 2004, 42dopo l’esecuzione, il mistero deldivenne svelato.L’identità divenne tenuta segreta per 42aveva 71quando parlò pubblicamente per la prima volta del suo ruolo nell’esecuzione. La fuga del ‘burocrate della morte’era terminata l’11 maggio 1960. L’ex Ss Obersturmbannführer si era nascosto a Buenos Aires sotto falso nome. Ma gli agenti del Mossad rapirono segretamente il criminalee lo portarono in Israele, dove fu processato e condannato a morte.