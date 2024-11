Ilgiorno.it - Macchina del Palio avviata. Messe in calendario le corse di addestramento

Leggi su Ilgiorno.it

Il conto alla rovescia per ildi Legnano 2025 è ufficialmente iniziato, e laorganizzativa è già in piena attività. Il Collegio dei Capitani e delle Contrade ha annunciato le date per ledi: si svolgeranno domenica 16 marzo, 6 aprile e 27 aprile, con una giornata di recupero prevista per domenica 4 maggio. Resta ancora da definire con certezza il luogo delle prove, anche se i rumor indicano come possibile sede la pista di Furato, nel comune di Inveruno. Questa location, già utilizzata da alcune contrade per ospitare i propri cavalli durante la settimana del, potrebbe diventare il teatro dellepreliminari, segnando una distanza ulteriore dal centro cittadino di Legnano come invece avvenuto lo scorso anno, non senza polemiche, quando lesi svolsero allo stadio Mari costringendo il Legnano calcio ad un finale di stagione in “trasferta” anche quando avrebbe dovuto giocare in casa.