Linea verde Recanatese Valleja | Ci risolleveremo

In questagiovanissima, un po’ per scelta, molto per necessità, un posto rilevante se lo sta ritagliando anche Anxhelo, centrocampista offensivo non ancora diciannovenne che si è pure tolto la soddisfazione di realizzare il gol del provvisorio 3-1 contro l’Isernia. Niente male per un ragazzo che fino a ieri frequentava la Primavera e la Juniores Nazionale. L’origine del nome è chiaramente albanese (i genitori sono nati a Durazzo) ma lui è marchigiano doc, più precisamente di Osimo: "Ho fatto tutta la trafila, sino agli allievi, nella S.A. Castelfidardo poi è arrivata la chiamata dellache non potevo rifiutare, così ho fatto due anni alle spalle della squadra di Serie C, con la guida di mister Dottori. Nel frattempo proseguo gli studi e frequento il quinto anno dell’Ipsia".