Ilgiorno.it - Lezione tra i fornelli di Istanbul. La missione dei ragazzi dell’Olivetti ambasciatori della cucina italiana

Leggi su Ilgiorno.it

Studenti dell’istituto alberghiero Olivetti a, protagonistiSettimananel mondo (18 - 23 novembre). Per celebrarla all’insegna dell’italianità autentica, il console italiano, che già conosceva la scuola, ha invitato una delegazione didi 4° e 5° a preparare due pranzi per gli studenti del liceo scientifico italiano vicino al Consolato e una cena di gala istituzionale al Consolato stesso. Così una squadra di cinque cuochi e un pasticciere ha preparato pranzi per 300, 600 persone e al Consolato per 80 ospiti internazionali. "Ci siamo ritrovati a tirare a mano con il mattarello 9 chili di sfoglia per fare i ravioli - racconta Rocco Pio Musciacchio - però è stata un’esperienza incredibile. Laè una passione, è un’arte. Il mio sogno è aprire un ristorante tutto mio".