Lanazione.it - La Sanità in Casentino: un incontro partecipato e propositivo al Centro Civico di Corsalone a Chiusi della Verna

Arezzo, 28 novembre 2024 – Lain: unaldiCeccarelli PD: “Il nostro impegno per lapubblica parte dai territori” “L’impegnoRegione nella difesapubblica è costante e concreto: pensiamo agli investimenti in corso per l'ospedale di Bibbiena – per il miglioramento sismico, dotazione di una nuova TAC e la realizzazioneCasa di Comunità Hub, resa possibile grazie a fondi del PNRR - ma anche alle azioni che abbiamo messo in campo per reperire il personale e che stanno dando risultati significativi.” Con queste parole il capogruppo PD in Consiglio Regione Vincenzo Ceccarelli commenta l’pubblico svoltosi mercoledì 27 novembre, presso la sala riunioni deldi, sul temain, che ha visto una partecipazione numerosa e attiva da parte di cittadini, medici, operatori sanitari, amministratori e rappresentanti istituzionali.