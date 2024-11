Ilfoglio.it - La memoria del corpo: le cellule non neuronali possono imparare e ricordare

Leggi su Ilfoglio.it

La ricerca di Nikolay V. Kukushkin e colleghi, pubblicata su Nature Communications, ha rivelato che lenon, come quelle renali e di altri tessuti periferici, possiedono capacità di apprendimento e. Tradizionalmente, queste funzioni sono state associate esclusivamente al cervello, ma i risultati di questo studio suggeriscono che lapotrebbe essere una proprietà più diffusa nell’organismo umano. I ricercatori hanno studiato il comportamento delleutilizzando una metodologia innovativa. Lesono state geneticamente modificate per produrre una proteina fluorescente chiamata luciferasi, regolata da CREB (cAMP Response Element-Binding protein). CREB è una proteina fondamentale per l’apprendimento e lanei neuroni, poiché regola l’attivazione di geni legati alla plasticità sinaptica, il processo attraverso cui i neuroni rafforzano o modificano le loro connessioni in risposta agli stimoli.