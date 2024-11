Game-experience.it - Kadokawa, alcuni dipendenti vorrebbero che si completasse l’acquisizione di Sony, per un report

Pare che all’interno disiano ben disposti ad effettuare una fusione conGroup, visto che questa operazione consentirebbe alle due società di avere una grande forza in particolar modo nella produzione di anime e manga.A condividere questa novità è stata la testata economica giapponese Toyo Keizai, con il giornalista del sito che ha parlato nello specifico con un dipendente (ovviamente rimasto nell’anonimato) della società giapponese che detiene FromSoftware.Questo dipendente misterioso ha condiviso nello specifico le seguenti dichiarazioni:“Se dovessimo integrarci con, potremmo fare tutto, dalla pubblicazione del materiale originale alla distribuzione mondiale degli anime. Sembra tutto troppo dinamico per essere vero”.In sostanza quindi anche all’interno disembrerebbero vedere la probabile acquisizione da parte diGroup come un modo per ottenere risorse maggiori, con la possibilità in quel modo poter aggredire il mercato internazionale molta più forza rispetto ad ora.