Inter-news.it - Inter, nuovo infortunio! Si ferma un portiere ad Appiano Gentile

giorno di lavoro ade nuova notizia che riguarda l’infermeria, in particolare undell’che ha subito un piccolo problema alla mano sinistra. Ulteriori controlli saranno svolti nei prossimi giorni.STOP – Raffaele Di Gennaro, terzodell’, ha subito un trauma distorsivo a un dito della mano sinistra, unche lo costringerà a un periodo di valutazione quotidiana. La notizia è stata resa nota nelle ultime ore, e lo staff medico ha specificato che le condizioni del giocatore saranno monitorate giorno per giorno per determinare i tempi di recupero. Il trauma distorsivo riportato da Di Gennaro potrebbe non essere di gravità eccessiva, ma richiede cautela. La mano è una parte fondamentale per un, e ogni lesione, anche di lieve entità, può influire sulle prestazioni e, soprattutto, sulla sicurezza del giocatore in campo.