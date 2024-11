Ilrestodelcarlino.it - Il derby marchigiano va alla Lube. Conquistata la prima vittoria esterna

Yuasa Battery 0Civitanova 3 YUASA BATTERY GROTTAZZOLINA: Zhukouski 1, Antonov (L2), Cubito, Vecchi, Demyanenko 7, Mattei, Comparoni 6, Petkovic 10, Fedrizzi 11, Marchiani, Cvanciger, Tatarov 8, Schalk, Marchisio (L1) All. Ortenzi.CIVITANOVA: Chineyeze 8, Gargiulo 2, Loeppky, Orduna, Bisotto (L2), Balaso (l1), Boninfante 3, Hossein, Nikolov 8, Lagumdzija 16, Dirlic, Podrascanin 9, Bottolo 11, Tenorio All. Medei. Arbitri: Lucani - Cesare. Parziali: 23-25 (30’), 18-25 (26’), 21-25 (30’). Primo successo esterno dellache fa suo ilin casa della Yuasa davanti a 2.200 spettatori circa per quella che è stata la festa del volley, al primissimovissuto in Superlega. Unadeterminata e convincente che voleva fortemente questo primo successo esterno della stagione.