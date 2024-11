Lanazione.it - Il canto sulla polvere - Invocazione a Ingeborg Bachmann con Alessandra Chieli

Arezzo, 28 novembre 2024 – Un nuovo appuntamento al Teatro alla Misericordia di Sansepolcro, venerdì 29 novembre alle 21:00, con lo spettacolo Il, di e con: una trama di storie, poesie e immagini, in cui la parola come in un radiodramma diventa musica, dove l’amore e il dolore e l’aderenza così forte alla vita riecheggiano, diventano, corpo, si aprono ad altri mondi. Il primo studio dello spettacolo è stato finalista al Premio Dante Cappelletti 2023., di Città di Castello, è attrice, cantante e chitarrista, in teatro è anche regista e autrice. Da anni porta avanti la sua personale ricerca su voce e suono. Dichiara: “A volte le parole scritte sembrano uno specchio dei nostri pensieri.