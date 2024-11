Feedpress.me - Il canone Rai, il naufragio del Capitano su scogli "azzurri" e la premier infastidita

Leggi su Feedpress.me

Era un emendamento “bandierina”, neppure identitario, rischia di diventare lo sparo di Sarajevo. Minimizzano, ma sotto la cenere cova il fuoco e la rappresaglia e già scattata. IlRai a 70 euro e non 90, così come la Lega desiderava, avrebbe provocato in Finanziaria un buco previsionale di 430 milioni! A fronte di 20 euro che ogni famiglia avrebbe risparmiato nell’anno . Iniziativa tanto.