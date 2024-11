Ilgiorno.it - I tre brasiliani col carico di coca. Il controllo, gli ovuli nello zaino e la “mula” in volo da Fiumicino

L’alta velocità della Lexus nera con targa inglese ha insospettito i due agenti della Adriatica bis, la Volante del commissariato Greco Turro. Quell’intuizione ha portato al sequestro di due chili e mezzo diina e all’arresto di tre corrieri. Tutticome la ragazza che ha alloggiato con loro per tre giorni in un bed&breakfast del Gratosoglio e che proprio quel giorno ha ripreso ilalle 9.44 da: il sospetto degli investigatori è che la ventenne avesse il ruolo della “”, vale a dire della persona che ingerisce glidi droga per passare indenne i controlli in aeroporto e poi li espelle quando arriva a destinazione. Ore 13.20 di domenica, siamo in viale Sarca. I poliziotti in pattuglia incrociano l’auto diretta verso la periferia e invertono subito il senso di marcia per controllare i tre a bordo: la Lexus si ferma in via Venosta.