Hawkeye | Clint Barton e Kate Bishop ricevono un visitatore inaspettato in una nuova scena eliminata

unin unaLa prima stagione della serie Disney+ a tema natalizio dei Marvel Studios,, è pronta a debuttare su supporti fisici il mese prossimo e The Wrap ha ora condiviso una. Sebbene non sia lontanamente intrigante come la sequenza della seconda stagione di Loki di ieri, “Moira Comes Home” è comunque divertente da guardare, poichéBaron evengono cacciati dall’appartamento in cui alloggiavano dall’anziano legittimo proprietario.Ci sono voci insistenti che una seconda stagione disia in lavorazione, ma per ora non si sa niente di ufficiale. Anche se la serie non dovesse tornare, siamo sicuri di vederedi nuovo nell’MCU per Avengers: Secret Wars, efarà parte del progetto pianificato Young Avengers/Champions.