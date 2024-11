Oasport.it - Guido Pini secondo in JuniorGP nonostante tante gare saltate per infortunio

ha centrato ilposto finale nel Campionato FIMal termine della gara odierna (l’ultima della stagione) che si è disputata sul circuito dell’Estoril. Ottimo risultato per il giovane talento di casa nostra che ha visto anche il terzo posto di Giulio Pugliese (European Talent Cup).(SeventyTwo Artbox Racing Team KTM) quindi ha raggiunto l’obiettivo stagionale ovvero chiudere nella top3 del campionato. A questo punto per lui si aprono le porte della Moto3, dato che senza questo risultato non ci può avere il diritto di esordire nel Motomondiale a 17 anni.Sul tracciato portoghese il pilota italiano ha fatto sua Gara-1, quindi ha centrato la piazza d’onore in Gara-2. Due risultati che hanno irrobustito la sua classifica generale, chiusa alle spalle (-16 punti) di Alvaro Carpe che si è laureato campione.