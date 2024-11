Ilgiorno.it - Freddo e vento dai Balcani: l’inverno torna a bussare in Lombardia

Una debole perturbazione sta attraversando l'Italia in queste ore: porterà molte nuvole nella giornata di oggi, giovedì 28 novembre, ma le piogge saranno poche e in generale di debole intensità. Il clima nel frattempo rimarrà piuttosto mite. Ma durerà poco perché a cominciare da domani la situazione cambierà radicalmente con l’arrivo di quello che gli esperti hanno già battezzato “inverno meteorologico”. Ecco cosa ci attende nei prossimi giorni sui cieli di. Venerdì 29 novembre Un cambiamento deciso della situazione meteo, appunto, previsto per domani, venerdì 29 dicembre, quando daiirromperanno sulla nostra Penisola delle correnti di aria fredda e una perturbazione più intensa, la numero 9 del mese, che influenzeranno il tempo dell’intero fine settimana portando ovunque un po’ diinvernale e neve sulle montagne.