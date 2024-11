Inter-news.it - ESCLUSIVA IN – Semplici: «Inzaghi, lavoro straordinario. Bijol? Penso questo»

Leonardo, allenatore ed ex calciatore italiano, ha concesso un’a Inter-News.it. Il momento dei nerazzurri, la possibilità di una “storica doppietta”, le sensazioni in vista di Fiorentina-Inter e il calciomercato sono stati i temi trattati., l’Inter ha sconfitto il Lipsia con il punteggio di 1-0 nell’ultima sfida di Champions League. I nerazzurri, momentaneamente primi in classifica, sono candidati alla vittoria finale?Io ritengo chee il suo staff abbiano fatto un. La squadra è andata in crescendo, loro hanno aggiunto del valore a dei giocatori già bravissimi. Lui ha portato la sua mentalità, è cresciuto nell’esperienza e nel far esprimere all’Inter un calcio propositivo e bello da vedere, ha ottenuto grandi risultati. Credo che i nerazzurri possano puntare veramente alla vittoria finale della Champions.