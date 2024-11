È un maschio Paolina del Calippo Tour e il dottor Bavaro il gender reveal finisce nella bufera

Leggi su Caffeinamagazine.it

Il “” è diventato uno degli argomenti più dibattuti sui social italiani, attirando l’attenzione di un vasto pubblico. Si tratta di un’iniziativa organizzata dae Ambra, due giovani che lavorano sulla famosa piattaforma per adulti. L’iniziativa prevede una serie di incontri con i fan sparsi per l’Italia, tutti scelti tramite i social. Il caso è arrivato anche in televisione, durante un servizio a È Sempre Cartabianca, dove sono stati analizzati i potenziali rischi legati alla sicurezza e alla vita privata delle persone che lavorano in questo settore. Tra le testimonianze quella di, una ragazza di 22 anni che ha raccontato la sua esperienza.Durante il “”,ha annunciato di essere rimasta incinta, nonostante le rassicurazioni ricevute riguardo all’uso di metodi protettivi durante gli incontri con i fan.