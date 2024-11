Sport.quotidiano.net - Delta Sup. Piazza d’onore per Noemi Bashai ai mondiali negli Stati Uniti

Stanno tornando daidisputati, sul lago artificiale di Sarasota, gli atleti del club localeSup che hanno gareggiato per la federazione Italiana Canoa Kayak. E’ stata(la prima a sinistra nella foto) che ha conquistato il miglior risultato con lanella gara a squadre, gli altri componenti non erano ferraresi, nella categoria junior al mondiale di stand up. "è una delle atlete junior più promettenti cresciute nell’associazioneSup ed era alla sua prima esperienza mondiale – afferma Simone Tugnoli Peron in qualità di tecnico federale e team leader –. Gli altri atleti estensi sono Mattia Rutigliano, classificatori al quarto posto nella gara a squadre e venticinquesimo in quella individuale. Daniele Gennari è giunto sesto nella gara a squadre Open, mentre tra i master nella gara over 50, Sara Oddera è arrivata quinta mentre Paolo Nardini è stato eliminato alle semifinali".