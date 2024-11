.com - Dahomey, ecco il trailer del film Orso d’Oro alla Berlinale 2024, in uscita su Mubi

di Mati Diop,vincitore dell’è in arrivo in esclusiva su: un sorprendente documentario che tratta temi come l’appropriazione, l’autodeterminazione e la restituzione, il distributore globale, servizio di streaming e società di produzione, annuncia che, il vivace e accattivante documentario di Mati Diop, sarà disponibile in esclusiva sudal 13 dicembre.Vincitore dell’è il nuovo sorprendente documentario di Mati Diop (Atlantics). Approfondendo le prospettive su questioni che riguardano l’appropriazione, l’autodeterminazione e la restituzione, questo acclamato lungometraggio è uno sguardo poetico su una storia che è stata raramente raccontata.Il, ambientato nel novembre 2021, racconta dei ventisei tesori reali del Regno delche, insieme a migliaia di altri, sono stati saccheggiati dalle truppe coloniali francesi nel 1892.