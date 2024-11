Gaeta.it - Ciro Ceruti torna in scena con “La tempesta perfetta”: un viaggio tra risate e riflessioni

Facebook WhatsAppTwitter Il mondo del teatroa brillare con il nuovo spettacolo di, “La“. La commedia, scritta e diretta dallo stesso, promette di catturare l’attenzione del pubblico mescolando ironia, colpi die profondesu tematiche universali come amicizia e amore. La produzione si avvale di un cast d’eccezione, con attori di talento come Paco De Rosa, Giovanni Allocca, Laura Borrelli e Floriana De Martino. Lo spettacolo andrà inal Teatro Eduardo De Filippo di Arzano, in provincia di Napoli, con date già sold-out che attestano l’interesse del pubblico anteprima.Dettagli dello spettacolo“La” si svolgerà in diverse date: domani, il 29 e il 30 novembre, entrambi alle 20.45, e un doppio spettacolo domenica primo dicembre, con repliche alle 18.