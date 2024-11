Ilnapolista.it - Buongiorno: “Ho scelto Napoli dopo l’incontro con Conte in un ristorante”

Alessandroha rilasciato delle dichiarazioni a ‘Cronache di spogliatoio‘.aver rifiutato diverse squadre, l’ex Torino è approdato alla corte di Antonio, dove sta diventando pian piano il vero regista della squadra.«Lui di Torino, tu di Torino. non era difficile trovarsi».«No no assolutamente. Tra l’altro, ci siamo incontrati una sera per caso in une quindi ci siamo parlati 10-15 minuti.diché ci siamo sentiti qualche volta e poi appunto ho».«Tocchi la palla 68 volte a partita, come Di Lorenzo. Solo Rrahmani la tocca di più. Ti chiedo se ti stupisce e se un po’ è cambiato il ruolo del difensore».«Beh assolutamente, adesso il difensore è il primo da cui deve partire l’azione. Con il mister stiamo lavorando tanto anche su questo aspetto qui, sul fatto di muoverci molto per riuscire a ricevere la palla dal portiere, dai compagni».