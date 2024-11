Scuolalink.it - Bonus Natale 2024: oltre 100 mila le richieste gestite da NoiPA [Comunicato Ufficiale]

Leggi su Scuolalink.it

Il, previsto dal Decreto Omnibus n. 113/, ha suscitato grande interesse tra i dipendenti pubblici, concentotramite la piattaforma. Questa indennità, pensata come misura di supporto economico, sarà accreditata nel cedolino di dicembre insieme alla tredicesima. Ecco tutti i dettagli. Come verrà erogato ilIlha un valore massimo di 100 euro e sarà riconosciuto solo previa verifica dei requisiti reddituali. Per i dipendenti pubblici gestiti dache hanno inoltrato la richiesta entro il termine del 22 novembre, ilsarà accreditato direttamente nel cedolino di dicembre, unendo il beneficio economico alla tradizionale tredicesima mensilità. Il sistemaeffettuerà controlli preliminari sul reddito dichiarato per assicurare che ilsia assegnato ai soggetti aventi diritto.