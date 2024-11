Anteprima24.it - Asl Napoli 1: “Dati falsi sulle nostre performance”

Tempo di lettura: 2 minuti“Nell’iniziativa che si è svolta ad Arezzo sul sistema sanitario nazionale sono stati pubblicati moltiimportanti che sottolineano le eccellenze campane. Si è certificato che la Campania è all’avanguardia per quanto riguarda investimenti e nuove tecnologie. Ma accanto a questiviene sottolineata, come sempre, quella che viene presentata come una criticità. In questo caso a carico dell’Asl1 Centro. La Direzione Strategica dell’Azienda valuterà nelle prossime ore, uno ad uno, tutti ipubblicati, ma comunica, da subito, i primipubblicati non rispondenti alla realtà”. E’ quanto si afferma in una nota dell’Asl1 centro, con riferimento al rapporto di Agenas, presentato al Forum Risk management di Arezzo, con iaggiornati al 2023 del modello di valutazione dellamanageriale delle aziende sanitarie pubbliche, ospedaliere e territoriali.