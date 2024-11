Ilnapolista.it - Ai prossimi Mondiali i giocatori rischieranno uno “stress termico estremo” in 10 stadi su 16

Aiamericani si morirà dal caldo. E non è una suggestione, si sa già: i calciatori correranno un “rischio molto elevato di subire” in 10 dei 16che ospiteranno la prossima Coppa del Mondo, avverte uno studio ripreso dal Guardian.Secondo lo studio, il caldo e l’esercizio fisico intenso potrebbero costringere i calciatori a sopportare temperature torride superiori a 49,5 gradi, neglidi Arlington e Houston, negli Stati Uniti, e a Monterrey, in Messico.La Fifa ha previsto dei “cooling break” se la temperatura del “bulbo umido” dovesse superare i 32 gradi. Ma gli scienziati temono che la metrica sottovaluti loche gli atleti sperimentano in campo perché considera solo il calore e l’umidità esterni.“Durante un’intensa attività fisica, vengono prodotte enormi quantità di calore dal lavoro dei muscoli del giocatore”, ha affermato Katarzyna Lindner-Cendrowska, climatologa presso l’Accademia polacca delle scienze e autrice principale dello studio.