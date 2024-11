Quotidiano.net - A Complete Unknown, Bob Dylan rinasce con Chalamet

Leggi su Quotidiano.net

'Timothéescivola in Bobeseguendo quella che potrebbe essere la performance dell'anno'. A poco più di un mese dall'uscita negli Stati Uniti (il 25 dicembre, mentre in Italia il 23 gennaio 2025 ) della biopic su Bob, arrivano le prime reazioni a 'A', in cui uno straordinariointerpreta un giovane Bobche arriva a New York dal Minnesota nel 1961 armato solo di una chitarra e un talento straordinario. All'epoca ha solo 19 anni e comincia a forgiare amicizie intime con le icone musicali del Greenwich Village in quella che è un'ascesa rapidissima che culmina in una performance rivoluzionaria e controversa nel 1965 che riecheggerà in tutto il mondo. Scritto e diretto da James Mangold (Indiana Jones e il quadrante del destino), A, distribuito da Searchlight Pictures e in italia da The Walt Disney Company Italia, prende il titolo da un verso della canzone 'Like a Rolling Stone' (1965).