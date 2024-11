Quotidiano.net - Zerocalcare sarà a ‘Più libri più liberi’. “Ma non con Chiara Valerio”

Roma, 27 novembre 2024 – Michele Rech, in arte, spiega di aver preso la decisione di annullare l'incontro con, curatrice di “Piùpiù liberi”, dopo aver parlato anche con la casa editrice Bao Publishing “e aver compreso che condividevano il mio stesso disagio”. "L'incontro previsto sull'editoria con la stessaera oggettivamente impossibile da tenere – ha scrittonella sua lunga storia su Instagram – Non perché penso che sia un'appestata o che con lei non si possa parlare, anche quando ritengo stia sbagliando, ma perché mi pare impossibile glissare su questo tema e parlare d'editoria come niente fosse; e al tempo stesso mi pare grottesco pensare che un maschio tenga un incontro in cui spiega a una donna come avrebbe dovuto comportarsi in termini di femminismo”.