X Factor 2024 la semifinale con l’orchestra e Gazzelle

Le assegnazioni delladi Xche vedrà la presenza dele dicome ospite per presentare in anteprima il nuovo singoloÈ il momento delladi X: giovedì 28, su Sky e in streaming su NOW, gli artisti in gara affronteranno l’ultimo, tesissimo, scoglio prima della finalissima di Piazza del Plebiscito a Napoli, attesa per il prossimo 5 dicembre. Per i 6 artisti ancora in gara, per la conduttrice Giorgia e anche per i giudici Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi una nuova e impegnativa serata dal menù ricchissimo: due manche, di cui la prima sarà quella – amatissima – condi Xporteranno all’eliminazione di due concorrenti, definendo così il quartetto dei finalisti di questa edizione.Sul palco dell’XArena torna, quindi, la manche in cui i concorrenti dovranno esibirsi accompagnati da una interaPhilharmonic Franciacorta con 22 elementi tra cui, tra gli altri, archi, celli, contrabbasso, trombone, un pianoforte, due timpani e tre viole.