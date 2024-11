Lanazione.it - Visite guidate gratuite al Palazzo Comunale. Arte e storia da scoprire

Leggi su Lanazione.it

Tornano, con il periodo delle festività natalizie, leal. Il percorso allestito nel 2018, all’interno degli ambienti del, presenta dipinti e sculture che fanno pdelle collezioni del Comune di Prato e che fino ad allora erano in alcuni casi custoditi nei depositi. Non tutte le opere d’, infatti, trovano posto nel Museo diPretorio, che nella sua esposizione permanente presenta al pubblico i capolavori più significativi: ladella città e dei suoi personaggi illustri, infatti, è anche rappresentata dalle testimonianze artistiche in, dove nacque nel 1858 la prima Galleria. "Col calendario di appuntamenti in cui la Galleriasarà nuovamente accessibile ai visitatori – spiega la sindaca Ilaria Bugetti – vogliamo esaltare quella relazione di comunità che ile le opere in esso contenute rappresentano".