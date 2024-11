Lanazione.it - Vicopisano piange Alessio Gradassi, morto improvvisamente a 26 anni

(Pisa), 27 novembre 2024 – “era un tesoro di ragazzo”. E’ la frase più ricorrente che viene pronunciata da lunedì mattina da amici, conoscenti e dai compaesani di. Che hanno visto crescere quel bel ragazzo con i capelli castano chiari lunghi e amante dei cani.aveva solo 26ed ènella casa dove abitava con i genitori a. Non c’è stato niente da fare. Ogni tentativo di rianimarlo è stato vano. E da lunedì, da quando la alma è esposta per le visite e i momenti di preghiera e saluto degli amici e dei conoscenti, un fiume ininterrotto di persone si stanno stringendo ai genitori e ai familiari.era il classico bravo ragazzo. Disponibile, solare, molto attaccato al suo paese e alle sue origini. Lavorava nell’azienda di cui i familiari sono soci e fondatori, la Carrozzeria Tiglio di Bientina, una delle imprese della zona più conosciute non solo nel settore delle auto.