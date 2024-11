Una lite stradale per una precedenza degenera | due fratelli giovanissimi massacrano di botte un 48enne davanti alla moglie malata

Leggi su Dayitalianews.com

Una violenza vigliacca, inaudita, gratuita e inspiegabile quella che si è consumata lo scorso 23 ottobre a Quartu Sant’Elena, in provincia di Cagliari, nata a quanto pare per una banalesu unanon data. Un uomo di 48 anni è stato picchiato selvaggiamente da duedi 17 e 18 anni.L’aggressioneÈ stata ladell’uomo, rimasta in auto e impossibilitata a intervenire in soccorso del marito durante la rissa poiché affetta da una grave malattia, a contattare terrorizzata l’1-1-2. Il diverbio sembra sia nato per una semplicenon data, ma i duesarebbero passati rapidamente dalle parole ai fatti, picchiando selvaggiamente l’uomo e colpendolo anche quando ormai era a terra, privo di sensi e incapace di reagire.Sono subito partite le indagini e i carabinieri hanno individuato il 18enne, che attualmente si trova ai domiciliari a Quartu con un braccialetto elettronico, e anche il 17enne che è stato trasferito in una comunità per minori.