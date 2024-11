Lanazione.it - Un convegno per Fanfani

Terranuova ultima tappa del ciclo di eventi promossi per ricordare Amintorea 25 anni dalla scomparsa. Tra i grandi protagonisti della politica della Prima Repubblica e della storia del Novecento, il senatore quest’anno è stato celebrato in provincia di Arezzo grazie alle iniziative organizzate da Kairos – Economia/Cultura/Storia nella sua Pieve Santo Stefano, dove nacque il 6 febbraio del 1908, a Sansepolcro e adesso nella città di Poggio Bracciolini. Venerdì 29 novembre, alle 17, infatti, la Sala Consiliare ospiterà un momento di riflessione e di analisi sulla personalità di un uomo che, come recita il titolo del, "ha attraversato da protagonista indiscusso la seconda metà del secolo breve". Ad analizzarne la figura interverranno ospiti autorevoli. Franco Ciavattini, già direttore per oltre dieci anni del Centro Studi "Amintore" di Arezzo, ripercorrerà gli anni giovanili, la formazione accademica e la carriera universitaria di storico ed economista, fino a diventare membro dell’Assemblea Costituente.